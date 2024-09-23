Юный омич завоевал звание лучшего борца на турнире по греко-римской борьбе

«Омский НПЗ не первый год поддерживает турнир. Соревнования такого уровня популяризируют греко-римскую борьбу и спорт в целом. Мы гордимся нашими прославленными чемпионами. Уверен, состязания привлекут внимание молодых ребят, не только тех, кто уже занимается этим видом спорта, но и подрастающее поколение. Вложение в развитие детского спорта — это самая надежная инвестиция в будущее. В социальной политике ОНПЗ это направление является одним из приоритетных», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.