Юный омич завоевал звание лучшего борца на турнире по греко-римской борьбе

Турнир проходил в Омске при поддержке ОНПЗ в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». На соревнованиях было разыграно 60 медалей в 15 весовых категориях. Среди 300 участников омичу Амиру Кожахметову в весовой категории 48 кг присвоена специальная награда «Лучший боец» турнира.
Игры проводятся в память прославленного чемпиона из Сибири Тимержана Калимулина. Организатор Лилия Хомицкая, дочь спортсмена, является грантополучателем конкурса «Родных городов» компании «Газпром нефть». Партнерами игр также выступают Федерация спортивной борьбы Омской области и региональное правительство.
Министр спорта Омской области Иван Колесник комментирует, что в регионе уделяется большое внимание разным видам спорта. Этот турнир завоевал популярность среди борцов, что еще раз доказывает высокий уровень организации спортивных событий в Омске.
В этом году спортсменов на торжественном открытии в формате видеообращения приветствовал трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, борец Александр Карелин: «Всем партнерам, особенно компании “Газпром нефть”, за патронат турнира — слова благодарности. Уверен, что это самые выгодные вложения в наше будущее, потому что ребята будут воспитаны в духе и стиле борьбы, тем более — славной омской классической школы борьбы».
Благодаря поддержке Омского НПЗ в регионе ежегодно проводятся соревнования по массовому виду спорта: чемпионат СФО по боксу имени Александра Малунцева, чемпионат по боксу имени Александра Малунцева. Турнир по греко-римской борьбе также пользуется популярностью серди борцов.
«Омский НПЗ не первый год поддерживает турнир. Соревнования такого уровня популяризируют греко-римскую борьбу и спорт в целом. Мы гордимся нашими прославленными чемпионами. Уверен, состязания привлекут внимание молодых ребят, не только тех, кто уже занимается этим видом спорта, но и подрастающее поколение. Вложение в развитие детского спорта — это самая надежная инвестиция в будущее. В социальной политике ОНПЗ это направление является одним из приоритетных», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Помимо спортивных направлений, программа «Родные города» развивает системы культурных, образовательных, экологических и других проектов. Цель программы — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании.