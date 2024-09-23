Спикер Заксобрания Иркутской области принял участие в экологической акции

В Жигаловском районе прошла экологическая акция: в реку Лена выпустили около 15 тысяч мальков хариуса. Организатором выступил филиал ООО «Газпром инвест» «Иркутск», к участникам присоединились губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников.
Как рассказал спикер областного парламента, подобные акции необходимы для сохранения и восстановления биологического разнообразия в окружающей среде, минимизации воздействия человека.
— Это стало уже доброй традицией. Газпроминвест в четвертый раз выпускает мальков в реки Приангарья, — отметил Александр Ведерников.
Для того чтобы выпустить мальков хариуса в естественную среду, их вырастили до определенного размера (определяется по весу) на рыбоводном заводе в Иркутском районе. Как уверяют специалисты, у таких рыбешек гораздо больше шансов стать взрослыми особями, чем у тех, кто вылупится из икры в местных реках. Ведь мальков подстерегает множество опасностей: хищники, качество воды и прочие факторы. Именно поэтому многие предприятия, работающие на территории Иркутской области, проводят такие акции, выпуская в сибирские водоемы мальков различных пород рыб. Так, организаторы этого выпуска уже проводили такие мероприятия на Иркутском водохранилище, на реках Снежная и Селенга.
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