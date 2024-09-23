В Казани изменят тарифы за парковку на 24 участках

Он добавил, что на 4 участках загрузка не превышает 30%, из-за чего на них размер оплаты снизится с 50 до 30 рублей в час. Что касается увеличения стоимости, то на 5 участках плата вырастет с 30 до 50 рублей в час, на 9 — с 50 до 70 рублей в час, еще на трех участках тариф изменится с 70 до 10 рублей в час и на оставшихся трех — с 100 до 130 рублей в час.