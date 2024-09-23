В Казани снесут стадион ради фигурной школы Алины Загитовой

Сначала хотели построить школу в районе речпорта в Казани. Завершить хотели в этом году, но не получилось, потому что не было денег. Министр спорта РТ Владимир Леонов ранее заявил, что школа будет стоить «сотни миллионов рублей». Инвестора ещё не нашли. Изначально хотели взять деньги из республиканского бюджета.