В Казани снесут стадион ради фигурной школы Алины Загитовой

Школа фигурного катания известной фигуристки Алины Загитовой будет находиться на Портовой улице. Раньше там был стадион «Водник». Комитет РТ по охране объектов культурного наследия разрешил проводить работы.
Школа будет по адресу: улица Портовая, дом 2. Площадь участка — 15 290 квадратных метров. На территории есть футбольное поле, теннисная и баскетбольная площадки, а также беговая дорожка.
Сначала хотели построить школу в районе речпорта в Казани. Завершить хотели в этом году, но не получилось, потому что не было денег. Министр спорта РТ Владимир Леонов ранее заявил, что школа будет стоить «сотни миллионов рублей». Инвестора ещё не нашли. Изначально хотели взять деньги из республиканского бюджета.
Напомним, главой «Движения Первых» стал участник СВО Артур Орлов.