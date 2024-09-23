5 вещей, за которые мир полюбил Yung Lean

Сам Янг Лин с удовольствием дурачился в клипах, но по поводу своей «ироничности» говорил однозначно: «Сатира и ирония? Это слабо. Это неспособность быть честным. Люди говорят: “О, Yung Lean смешной, он ироничен, да?” Людям легче понять меня по их стандартам, если я “ироничен”, потому что они привыкли к более серьезным рэперам. Ирония — это неспособность понять правду, а я просто остаюсь собой на 100%. Вот как я выгляжу и что хочу выразить. Юмор — это просто мой юмор. Это можно было бы рассматривать как сатиру из-за того, как я выгляжу, но это тупо».