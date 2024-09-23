Арнел Пинеда заявил, что покинет группу Journey, если этого захотят фанаты

Вокалист американского рок-коллектива Journey Арнел Пинеда в своих соцсетях устроил голосование, в результате которого решится, останется ли он в составе команды.
Причиной инициативы стало недавнее выступление Journey на фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро. Во время исполнения хита Don’t Stop Believing (1981) артист не смог попасть в ноты, из-за чего подвергся критике фанатов.
Пинеда признался, что из-за реакции аудитории чувствует себя опустошенным. «Это действительно удивительно, как тысяча хороших вещей, которые ты сделал, будут забыты только из-за этого», — добавил он.
Музыкант предложил поклонникам, особенно тем, кто ненавидел его «с самого начала», написать под его постом Go («уходи») или Stay («останься»). Если комментариев Go наберется миллион, Арнел навсегда покинет группу. В данный момент под публикацией оставлено около четырех тысяч сообщений, большинство из которых призывает Пинеду остаться.
Исполнитель присоединился к Journey в 2007 году, заменив Стива Оджери.
В прошлом месяце участники коллектива судились из-за больших расходов в туре.