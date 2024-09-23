Арнел Пинеда заявил, что покинет группу Journey, если этого захотят фанаты

Музыкант предложил поклонникам, особенно тем, кто ненавидел его «с самого начала», написать под его постом Go («уходи») или Stay («останься»). Если комментариев Go наберется миллион, Арнел навсегда покинет группу. В данный момент под публикацией оставлено около четырех тысяч сообщений, большинство из которых призывает Пинеду остаться.