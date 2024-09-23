Началась реставрация исторического здания биржи на Ильинке — Собянин

«Объект культурного наследия федерального значения на улице Ильинке сохранил типичный классический облик и интерьеры 1870-х годов», — отметил мэр Москвы.
Специалистам предстоит демонтировать поврежденную штукатурку, укрепить местами кирпичную кладку, провести антисолевую обработку и реставрацию цоколя.
Кроме того, необходимо расчистить лепной декор, заделать трещины, усилить крепления, воссоздать утраченные декоративные элементы.
Вместе с тем специалисты отреставрируют исторические окна и двери, пластиковые рамы заменят на деревянные, приведут в порядок фонари-бра из чугуна, оконные решетки, козырьки и навесы, а также ажурное ограждение кровли.