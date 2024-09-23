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Фантомное предприятие по производству мяса нашли в Ростовской области

60 тонн потенциально опасного мяса поставила площадка-фантом из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области раскрыли фантомную площадку, на которой из 1 кг сырья «произвели» 60 тонн говядины (бескостную замороженную говядину и мороженую говяжью жилку). Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Подозрительную активность предприятия заметили при проверке в системе «Меркурий». После этого провели выезд на место, но оказалось, что по указанному адресу мясо не производили.

— Предприятие сразу же признали фантомным. Произошедшее означает, что продукты неизвестного происхождения легализовали и выпускали в оборот. Это является нарушением ветеринарных правил, а также признаком экономических преступлений, — отметили в Россельхознадзоре.

О произошедшем уже сообщили в управление экономической безопасности ГУ МВД России по Ростовской области и в донское управление ФНС.

Кроме того, предупреждения направили получателям подозрительной продукции. По документам значилось, что поставки выполнялись в Республику Коми, Липецкую, Московскую и Калужскую области.