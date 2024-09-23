Фантомное предприятие по производству мяса нашли в Ростовской области

В Ростовской области раскрыли фантомную площадку, на которой из 1 кг сырья «произвели» 60 тонн говядины (бескостную замороженную говядину и мороженую говяжью жилку). Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Подозрительную активность предприятия заметили при проверке в системе «Меркурий». После этого провели выезд на место, но оказалось, что по указанному адресу мясо не производили.
— Предприятие сразу же признали фантомным. Произошедшее означает, что продукты неизвестного происхождения легализовали и выпускали в оборот. Это является нарушением ветеринарных правил, а также признаком экономических преступлений, — отметили в Россельхознадзоре.
О произошедшем уже сообщили в управление экономической безопасности ГУ МВД России по Ростовской области и в донское управление ФНС.
Кроме того, предупреждения направили получателям подозрительной продукции. По документам значилось, что поставки выполнялись в Республику Коми, Липецкую, Московскую и Калужскую области.