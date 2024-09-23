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Скончался омский публицист Баринов

В минувшее воскресенье, 22 сентября 2024 года, представители Совета Региональной национально-культурной автономии немцев Омской области сообщили о смерти публициста Владимира Баринова.

«Научно-популярные статьи Владимира Анатольевича, опубликованные в журнале немцев Сибири “Культура”, внесли заметный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в регионе», — отметили заслуги почившего в официальной публикации.

Известно, что публицистическую карьеру в середине 2010-х годов Владимир Баринов совмещал с исполнением обязанностей начальника отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания Омской области. В тот же период, по наблюдениям «СуперОмска», наблюдался всплеск активности члена Союза журналистов России на ниве публицистики.

Стоит отметить, что работы Владимира Баринова, посвященные в том числе анализу военно-исторического прошлого России, часто создавались в соавторстве с Кристиной Бариновой, трудившейся в Областном доме ветеранов.

Время и место прощания с почившим на текущий момент не известны.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владимира Анатольевича Баринова.