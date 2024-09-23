Скончался омский публицист Баринов

«Научно-популярные статьи Владимира Анатольевича, опубликованные в журнале немцев Сибири “Культура”, внесли заметный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в регионе», — отметили заслуги почившего в официальной публикации.
Известно, что публицистическую карьеру в середине 2010-х годов Владимир Баринов совмещал с исполнением обязанностей начальника отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания Омской области. В тот же период, по наблюдениям «СуперОмска», наблюдался всплеск активности члена Союза журналистов России на ниве публицистики.
Стоит отметить, что работы Владимира Баринова, посвященные в том числе анализу военно-исторического прошлого России, часто создавались в соавторстве с Кристиной Бариновой, трудившейся в Областном доме ветеранов.
Время и место прощания с почившим на текущий момент не известны.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владимира Анатольевича Баринова.