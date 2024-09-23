Скончался омский публицист Баринов

Известно, что публицистическую карьеру в середине 2010-х годов Владимир Баринов совмещал с исполнением обязанностей начальника отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания Омской области. В тот же период, по наблюдениям «СуперОмска», наблюдался всплеск активности члена Союза журналистов России на ниве публицистики.