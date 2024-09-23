«Еще поедим раков»: В Ростове за два дня до концерта внезапно сорвалось выступление Лолиты

— Я очень люблю своего зрителя. Хочу, чтобы вы максимально заранее сдали билеты и смогли спланировать тот выходной, который хотели подарить мне. На все — воля Божья. Ростов — он наш, он мой. Он никуда не денется. Я люблю Ростов, а Ростов всегда любил меня. Мы еще встретимся все вместе и раков поедим.