«Еще поедим раков»: В Ростове за два дня до концерта внезапно сорвалось выступление Лолиты

В Ростове отменили концерт известной артистки Лолиты Милявской. Об этом певица сообщила в своем блоге в социальных сетях. По словам артистки, о том, что шоу не будет, она узнала за два дня до назначенной даты выступления.
СЛУЧИЛСЯ ФОРС-МАЖОР.
— Я должна кое-что сообщить. Мы отработали концерт в Геленджике, и нам пришло письмо без печати, на фирменном бланке, — начала артистка.
В документе, со слов Лолиты, было сообщение от официальных представителей концертной площадки — зала КСК «Экспресс». Именно здесь артистка должна была выступить с юбилейной программой в честь своего 60-летия, которое отметит в ноябре.
Однако географию гастрольного тура пришлось корректировать в последний момент. В письме сообщалось, что концерт в донской столице отменяется по причине «форс-мажорного обстоятельства — неисправности инженерно-технического оборудования».
Артистка, судя по всему, очень возмущена срывом выступления. Лолита призвала всех зрителей срочно сдавать билеты. Известно, что концерт должен был состояться накануне, 22 сентября.
«НА ВСЕ — ВОЛЯ БОЖЬЯ».
— Мы потратили деньги на рекламу, на аренду, на много чего еще… Но тогда нам ничего не сказали о проблемах, — комментирует Лолита.
По словам певицы, ее команда пыталась узнать, что же именно сломалось, но обратной связи не получила.
— Я очень люблю своего зрителя. Хочу, чтобы вы максимально заранее сдали билеты и смогли спланировать тот выходной, который хотели подарить мне. На все — воля Божья. Ростов — он наш, он мой. Он никуда не денется. Я люблю Ростов, а Ростов всегда любил меня. Мы еще встретимся все вместе и раков поедим.
Также исполнительница порекомендовала требовать за билеты стопроцентный возврат.
— А если подумаете подать в суд, я вам все пришлю: пакет документов, наши договора. Я тоже буду говорить с адвокатом. Люблю вас, — обратилась Лолита к своим поклонникам.
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