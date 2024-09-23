В областном правительстве пояснили, зачем потребовалось переводить Куршскую косу в «Иную зону»

Решение установить на территории Куршской косы функциональное назначение «Иная зона» связано с приведением ситуации в соответствие с действующим законодательством. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области в ответе на официальный запрос.
Как подчеркнули областные власти, в 2022 году федеральное минприроды своим приказом утвердило положение о национальном парке «Куршская коса». Этим документом введён режим особой охраны территории национального парка и выделены четыре зоны: заповедная, особо охраняемая, рекреационная, хозяйственного назначения. Для каждой определён соответствующий режим хозяйственной деятельности.
В то же время «на территории Зеленоградского муниципального округа в настоящее время действует генеральный план, утверждённый решением окружного Совета депутатов от 24.06.2019 № 320. Применительно к территории [нацпарка генпланом] в зависимости от категории земель и вида разрешённого использования… участков, фактического использования и прочих обстоятельств установлен ряд функциональных зон: зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона лесов, жилая зона (для территорий посёлков), зона специализированной общественной застройки, транспортная зона
В этой связи было принято решение об установлении применительно к территории нацпарка «Куршская коса» одной функциональной зоны, помеченной как «Иные». Она же будет отображаться в документах территориального планирования.
Такое решение позволит при актуализации правил землепользования и застройки Зеленоградского округа «установить градостроительные регламенты для земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с зонированием и особым режимом, введённым положением о национальном парке», — говорится в ответе пресс-службы регионального правительства.
Согласно проекту генплана, «Иная зона» предназначена для территорий, подверженных антропогенному воздействию, нарушенных территорий, неудобий, а также сохраняемых природных ландшафтов, не включённых в прочие функциональные зоны, подверженных наименьшему антропогенному воздействию.