В областном правительстве пояснили, зачем потребовалось переводить Куршскую косу в «Иную зону»

В то же время «на территории Зеленоградского муниципального округа в настоящее время действует генеральный план, утверждённый решением окружного Совета депутатов от 24.06.2019 № 320. Применительно к территории [нацпарка генпланом] в зависимости от категории земель и вида разрешённого использования… участков, фактического использования и прочих обстоятельств установлен ряд функциональных зон: зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона лесов, жилая зона (для территорий посёлков), зона специализированной общественной застройки, транспортная зона и т. д. » Проблема в том, что этот перечень не соотносится с видами зон, определённых для территории национального парка.