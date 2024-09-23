В середине недели в Омской области ожидается мокрый снег

Сегодня, 23 сентября, в Омской области резко похолодало. Кроме того, в первый день рабочей недели в МЧС объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра порывами 25 м/с. По данным Обь-Иртышского УГМС, аналогичная погода сохранится до середины недели.