В середине недели в Омской области ожидается мокрый снег

Сегодня, 23 сентября, в Омской области резко похолодало. Кроме того, в первый день рабочей недели в МЧС объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра порывами 25 м/с. По данным Обь-Иртышского УГМС, аналогичная погода сохранится до середины недели.
Во вторник, 24 сентября, температура воздуха ночью составит −1…+4 градуса. Днём станет немного теплее, столбик термометра покажет +8…+13 градусов. Также ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
В среду, 25 сентября, на севере Омской области ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью синоптики прогнозируют −3…+2 градуса, а днём — +7…+12 градусов. Сильный ветер сохранится.
В четверг, 26 сентября, температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов. Осадков не ожидается. Днём потеплеет до +6…+11 градусов.
Отметим, что наступающее похолодание в Омской области не станет окончательным этой осенью. Жителей ещё ждёт несколько тёплых дней. По данным сервиса Ventusky, вторая волна бабьего лета придёт в регион в конце сентября и захватит начало октября.