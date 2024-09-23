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Жители Башкирии смогут чаще летать в Казань

Жители Башкирии смогут чаще летать в Казань.

Источник: Башинформ

По данным минтранса РБ, этой осенью авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» открывает прямое регулярное авиасообщение между столицами Башкортостана и Татарстана. С 28 октября перелеты будут выполняться дважды в неделю, на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

Как пояснили в пресс-службе столичного авиаузла, благодаря открытию рейса, пассажирам станут доступны трансферные полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с удобной пересадкой в Казани.

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