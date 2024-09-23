Жители Башкирии смогут чаще летать в Казань.

По данным минтранса РБ, этой осенью авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» открывает прямое регулярное авиасообщение между столицами Башкортостана и Татарстана. С 28 октября перелеты будут выполняться дважды в неделю, на комфортабельных Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.