Движение полностью беспилотных КАМАЗов запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева»

«В июне прошлого года мы начали беспилотные грузоперевозки между двумя столицами. На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала на трассе работало три автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. Они проехали более 3 млн км и перевезли свыше 330 тыс. куб. м груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», — сказал вице-премьер России Виталий Савельев.