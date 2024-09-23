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В Омске увеличили пропускную способность на улице 70 лет Октября

Светофор на перекрёстке 70 лет Октября и ул. Дмитриева отрегулирован.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил, что время работы светофора на перекрёстке 70 лет Октября и ул. Дмитриева изменено.

Изменения связаны с перекрытием движения по бульвару Архитекторов. Увеличено время работы разрешающего сигнала для транспорта, следующего по улице 70 лет Октября во всех направлениях. Изменения позволили повысить пропускную способность перекрёстка примерно на 20 машин.

Ранее мы сообщали, что департамент транспорта г. Омска сообщил, что с 16 сентября перекроют дорогу на участке бульвара Архитекторов от перекрестка с улицей Крупской до дома №½ по бульвару Архитекторов.