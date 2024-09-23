23 сентября на Землю вернется космонавт из Новочеркасска Николай Чуб

Напомним, вместе с Николаем Чубом домой возвращаются также Олег Кононенко и Трейси Дайсон. Олег Кононенко завершает свой пятый полет, а Николай Чуб — первый. К моменту посадки исследователи проведут в космосе 374-е сутки, это самый длительный полет по программе МКС. Также Олег Кононенко больше всех среди землян суммарно пробудет в космосе — 1111 суток.