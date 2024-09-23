23 сентября на Землю вернется космонавт из Новочеркасска Николай Чуб

Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб вместе с экипажем МКС вернется на Землю уже сегодня, 23 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».
Отправление спускаемого аппарата «Союз МС-25» произошло в 11:36 по московскому времени. Двигатель на торможение для сведения с орбиты собираются выставить в 14:05. Разделение на отсеки должно произойти в 14:33, а вход в плотные слои атмосферы запланирован на 14:36.
«Союз МС-25» совершит посадку в 14:59 в районе казахстанского города Жезказган. Эту часть можно будет посмотреть в прямой трансляции.
Напомним, вместе с Николаем Чубом домой возвращаются также Олег Кононенко и Трейси Дайсон. Олег Кононенко завершает свой пятый полет, а Николай Чуб — первый. К моменту посадки исследователи проведут в космосе 374-е сутки, это самый длительный полет по программе МКС. Также Олег Кононенко больше всех среди землян суммарно пробудет в космосе — 1111 суток.