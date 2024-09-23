Депутат Заксобрания побывала на социальных объектах Иркутского района

В поселке Оек Иркутского района близится к завершению реконструкция Дома культуры. Как рассказала депутат Законодательного Собрания Иркутской области Галина Кудрявцева, в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры» на проведение работ из областной казны выделен 241 млн руб. Работы подрядчик ведёт внутри и снаружи здания, а также на прилегающей территории. Парламентарий отметила, что Оекский ДК — один из крупнейших в Иркутском районе и является центром культурной жизни села. Выполнение контрактных обязательств строителями Галина Кудрявцева держит на контроле с момента старта реконструкции в августе 2023 года.