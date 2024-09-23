Депутат Заксобрания побывала на социальных объектах Иркутского района

В поселке Оек Иркутского района близится к завершению реконструкция Дома культуры. Как рассказала депутат Законодательного Собрания Иркутской области Галина Кудрявцева, в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры» на проведение работ из областной казны выделен 241 млн руб. Работы подрядчик ведёт внутри и снаружи здания, а также на прилегающей территории. Парламентарий отметила, что Оекский ДК — один из крупнейших в Иркутском районе и является центром культурной жизни села. Выполнение контрактных обязательств строителями Галина Кудрявцева держит на контроле с момента старта реконструкции в августе 2023 года.
Первые дни сентября депутат Законодательного собрания Иркутской области Галина Курдявцева провела на территории избирательного округа, а именно — в Иркутском районе — так проходит муниципальная неделя. Здесь она посетила несколько поселений и посмотрела ремонтирующиеся социальные объекты. Об этом сообщила пресс-служба областного парламента.
В Оеке продолжается начатый в прошлом году ремонт в помещениях участковой больницы: на него из бюджета Иркутской области выделено 50 млн рублей и объект уже почти готов.
— Внимательно осмотрела строительные объекты. Мы проговорили все имеющиеся вопросы с подрядчиками. Они пообещали завершить работы в срок, — отметила Галина Кудрявцева.
По словам депутата, ДК в Оеке — один из самых крупных в Иркутском районе, здесь занимается множество творческих коллективов, есть здесь библиотека, музей, кинотеатр и спортивный комплекс.
Посетила Галина Кудрявцева и поселок Молодежный: вместе с представителями местной администрации и общественниками посмотрели, как исполняется федеральная программа «Комфортная городская среда» и региональные проекты по поддержке инициатив граждан, обсудили дальнейшие планы по развитию территории. В деревне Никольск Галина Кудрявцева провела встречу с местными жителями, на которой обсуждались волнующие людей вопросы: организация общественного транспорта и ремонт дорог — все это взято депутатом в работу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в экологической акции на берегу реки Лена в Жигаловском районе: для восполнения биоразнообразия было выпущено около 15 тысяч мальков хариуса.