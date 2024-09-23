Tears For Fears объяснили, почему использовали ИИ для создания обложки к альбому

«Это цифровой коллаж в смешанной технике, где ИИ — лишь один из многих инструментов», — пояснили в своих соцсетях музыканты. По словам артистов, они хотели передать эстетику футуризма и научной фантастики. Подсолнухи на обложке — отсылка к образам из раннего творчества Tears For Fears, а космонавт — намек на грядущий трек Astronaut и чувство «отчуждения и непринадлежности».