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Tears For Fears объяснили, почему использовали ИИ для создания обложки к альбому

Британская нью-вейв-группа Tears For Fears ответила фанатам, недовольным, что в создании обложки их предстоящей лайв-пластинки Songs For A Nervous Planet использовались нейросети. Многие поклонники назвали прием «позором» и «разочарованием».

Источник: Звук

Британская нью-вейв-группа Tears For Fears ответила фанатам, недовольным, что в создании обложки их предстоящей лайв-пластинки Songs For A Nervous Planet использовались нейросети. Многие поклонники назвали прием «позором» и «разочарованием».

«Это цифровой коллаж в смешанной технике, где ИИ — лишь один из многих инструментов», — пояснили в своих соцсетях музыканты. По словам артистов, они хотели передать эстетику футуризма и научной фантастики. Подсолнухи на обложке — отсылка к образам из раннего творчества Tears For Fears, а космонавт — намек на грядущий трек Astronaut и чувство «отчуждения и непринадлежности».

Над произведением с коллективом работал цифровой художник Виталий Бурковский, также известный как Surrealistly. Cвои работы он определяет как «искусство, созданное ИИ с использованием человеческого воображения».

Первый концертный альбом Tears For Fears увидит свет 25 октября.