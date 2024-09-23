В Омске с 23 сентября начали включать отопление в домах

Впрочем, как рассказали «СуперОмску» читатели, в некоторых домах батареи уже стали теплыми.
Напомним, как правило отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней не превышает +8 градусов, однако на этот раз такого количества холодных дней дожидаться не стали.
В итоге старт отопительного сезона в жилых домах совпал с резким похолоданием в Омске. Добавим, что запуск тепла во всех домах не получится запустить одновременно. Когда появится тепло в том или ином доме, можно уточнить в управляющей компании.