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В Омске с 23 сентября начали включать отопление в домах

В Омске с понедельника, 23 сентября 2024 года, официально стартует отопительный сезон. Хотя отопление в ряде соцучреждений, например, в школах и детских садах, Дали еще на прошлой неделе, в домах жителей отопление начнут включать в ближайшие дни.

Впрочем, как рассказали «СуперОмску» читатели, в некоторых домах батареи уже стали теплыми.

Напомним, как правило отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней не превышает +8 градусов, однако на этот раз такого количества холодных дней дожидаться не стали.

В итоге старт отопительного сезона в жилых домах совпал с резким похолоданием в Омске. Добавим, что запуск тепла во всех домах не получится запустить одновременно. Когда появится тепло в том или ином доме, можно уточнить в управляющей компании.

ЖКХ