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Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме воды в реках

Подъем воды в реках ожидается на Кубани 24 и 25 сентября.

Сейчас в Олбани: +15° 2 м/с 67% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме воды в реках. Это связано с ожидаемыми дождями в регионе.

«24 и 25 сентября на реках ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше», — сообщили в региональном управлении по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне.

В зоне риска находятся водоемы Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов. Вода может подняться в реках Анапы, Горячего Ключа, Геленджика и Новороссийска.

Жителей просят быть внимательными и осторожными. При возникновении ЧС нужно звонить в экстренные службы по номеру 112.