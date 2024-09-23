Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме воды в реках. Это связано с ожидаемыми дождями в регионе.
«24 и 25 сентября на реках ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок и выше», — сообщили в региональном управлении по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне.
В зоне риска находятся водоемы Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов. Вода может подняться в реках Анапы, Горячего Ключа, Геленджика и Новороссийска.
Жителей просят быть внимательными и осторожными. При возникновении ЧС нужно звонить в экстренные службы по номеру 112.