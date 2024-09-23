Выпускникам самарских школ хотят платить за поступление в местные вузы

Как рассказал врио руководителя департамента науки Марк Шлеенков, в 2024 г. в вузы региона по программам бакалавриата и специалитета поступили 17 593 человека, что соответствует результатам 2023 года. При этом бюджетников стало больше — на 800 человек. Доля поступивших на бюджетные места достигла 57%.