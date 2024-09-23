Выпускникам самарских школ хотят платить за поступление в местные вузы

Как рассказал врио руководителя департамента науки Марк Шлеенков, в 2024 г. в вузы региона по программам бакалавриата и специалитета поступили 17 593 человека, что соответствует результатам 2023 года. При этом бюджетников стало больше — на 800 человек. Доля поступивших на бюджетные места достигла 57%.
«Одновременно с увеличением количества бюджетных мест университеты также фиксируют и рост среднего балла ЕГЭ, — рассказал Марк Шлеенков. — Отмечается значительная динамика среднего балла по профильной математике, а также высокий результат ЕГЭ по обществознанию — на 9 баллов больше по сравнению со средним по стране».
Однако, по словам главы департамента, наблюдается отток выпускников школ, в том числе с высокими баллами ЕГЭ, в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Всего уехали около 2 тыс. человек.
«Не выполнен план приема по программам бакалавриата и специалитета по инженерно-техническим направлениям (металлургия, машиностроение, химические технологии, энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника). Остались 281 место. Кроме того, остались невостребованными 340 мест по целевому приему. Эти показатели хуже тех, что фиксировали в 2023 году», — добавил Марк Шлеенков.
Чтобы мотивировать абитуриентов остаться в регионе, департамент предложил ввести новую меру поддержки для тех, кто набрал выше 275 баллов на ЕГЭ по трем предметам и поступил в местные вузы. Речь идет о предоставлении единовременной денежной выплаты.
«По нашей оценке, это позволит дополнительно удержать около 380 абитуриентов с высокими баллами в нашем городе», — отметил чиновник.
Для увеличения интереса абитуриентов к инженерно-техническим направлениям Хотят организовать и провести выездные профориентационные мероприятия для школьников 8−11 классов во всех муниципалитетах Самарской области в период ноябрь-декабрь 2024 года. Эти и другие предложения направят на рассмотрение губернатору Вячеславу Федорищеву.