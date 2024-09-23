Во Владивостоке состоится Великое освящение главного храма Приморья

Во Владивостоке будет совершено Великое освящение главного храма Приморья — Спасо-Преображенского кафедрального собора. Богослужение пройдет 29 сентября 2024 года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Владивостокскую епархию.
Чин Великого освящения возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. В служении ему будут помогает архиереи и представители духовенства Приморской митрополии. Богослужение начнется в 8.15 утра по местному времени.
В этот же день свои двери для посетителей откроет духовно-просветительский центр «Преображение».
А в 16.00 этого же дня на центральной площади Владивостока состоится концерт артистов Приморской сцены Мариинского театра. Гости мероприятия смогут насладиться шедеврами русской классической музыки, а также послушать кантату «Новый храм». Это музыкальное произведение было написано по случаю завершения строительства кафедрального собора.
Напомним, что разговоры о необходимости строительства кафедрального собора во Владивостоке начались еще в ХХ веке. Осуществить эту идею помешала череда военных и исторических событий. В мае 2000 года Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II благословил место строительства храма. Работы по возведению собора были начаты в 2010 году.
В августе 2023 года строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора было полностью завершено. А 19 августа 2023 года, в праздник Преображения Господня, был совершен малый чин освящения главного храма Приморья.