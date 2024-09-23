Во Владивостоке состоится Великое освящение главного храма Приморья

Напомним, что разговоры о необходимости строительства кафедрального собора во Владивостоке начались еще в ХХ веке. Осуществить эту идею помешала череда военных и исторических событий. В мае 2000 года Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II благословил место строительства храма. Работы по возведению собора были начаты в 2010 году.