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Прокуратура помогла омичу добиться выплаты зарплаты после увольнения

Работодатель мужчины также не выплатил полагающиеся ему выплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Таврическом районе Омской области мужчина уволился с работы, однако работодатель так и не выплатил ему зарплату и другие полагающиеся по закону выплаты. В дело вмешалась прокуратура.

В мае этого года мужчина после увольнения с ООО «Зеленополье» не получил положенную ему зарплату и выплаты. Тогда прокуратура внесла директору фирмы представление.

В ведомстве также вынесли постановление о привлечении работодателя к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («невыплата в установленный срок заработной платы»).

После принятых прокуратурой мер директор организации выплатил омичу зарплату и положенные выплаты.