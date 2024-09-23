Назван срок окончания работ на «Хрустальном» пляже в Севастополе

Раньше покрытие восстанавливал оператор пляжа за свой счет и, соответственно, выбирал покрытие на своё усмотрение — это была брусчатка, которая, к сожалению, держалась непрочно: вы все видели, как её смывало штормами. Теперь, благодаря выделению федеральной субсидии, мы положим качественное долговечное, устойчивое покрытие. Это будет декоративно обработанный бетон.