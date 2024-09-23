Назван срок окончания работ на «Хрустальном» пляже в Севастополе

На пляже «Хрустальный» в Севастополе идут ремонтно-восстановительные работы. Здесь после «шторма века» пострадало покрытие, и решили поменять его полностью, до основания. Подрядчик планирует при необходимости трудиться в три смены, чтобы успеть в срок — до 5 декабря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает ИА SevastopolMedia.
Сейчас подрядчик демонтирует брусчатку, бетон и добирается до плит, которые были уложены еще во времена СССР. Затем с помощью анкерных элементов закрепляется армировочная сетка и заливается бетон; суммарно на этот объект уйдет более 900 кубометров бетона — это свыше 2,0 млн кг смеси.
Раньше покрытие восстанавливал оператор пляжа за свой счет и, соответственно, выбирал покрытие на своё усмотрение — это была брусчатка, которая, к сожалению, держалась непрочно: вы все видели, как её смывало штормами. Теперь, благодаря выделению федеральной субсидии, мы положим качественное долговечное, устойчивое покрытие. Это будет декоративно обработанный бетон.
Работы запланированы на нижнем и верхнем ярусах пляжа, где тоже заменят покрытие.