Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на предстоящей неделе

Специалисты пермского гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящую неделю.
Во вторник, 24 сентября, на территории региона ожидаются осадки. На северо-востоке (Красновишерск, Усолье, Чердынь) дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха опустится до 0… +5 градусов. В столице Прикамья столбик термометра поднимется днем до +6…+11 градусов.
Со среды, 25 сентября, ситуация с погодой на территории края будет постепенно меняться. С 25 сентября по 27 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Несильный дождь пройдет в среду ночью и 27 сентября в течение дня.
Ночи на этой неделе будут по-прежнему холодные со среды на четверг температура воздуха будет в диапазоне 0…+5 градусов. Кроме того, сохранится вероятность заморозков до — 5 градусов.
Дневной прогрев будет постепенно увеличиваться от +9…+14 градусов до +14…+19 градусов. В Перми преимущественно без осадков. Температура воздуха с 26 сентября 27 сентября в краевой столице достигнет +15…+17 градусов.