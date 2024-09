Барабанщик группы ABBA Роджер Палм скончался в возрасте 75 лет

Артист играл в группах Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, а в 70-х присоединился к ABBA. Первой их песней, в записи которой принял участие Палм, стала Rock’n'Roll Band (1973). Также его партии можно услышать в хитах Mamma Mia, Dancing Queen, Thank You For The Music и Take A Chance On Me, сообщает Aftonbladet.