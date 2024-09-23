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Барабанщик группы ABBA Роджер Палм скончался в возрасте 75 лет

На 76-м году жизни умер ударник легендарного шведского коллектива Роджер Палм. Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

Источник: Звук

На 76-м году жизни умер ударник легендарного шведского коллектива Роджер Палм. Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

Роджер занимался музыкой с четырех лет. Свои первые барабанные палочки он вырезал из найденных в саду веток.

Артист играл в группах Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, а в 70-х присоединился к ABBA. Первой их песней, в записи которой принял участие Палм, стала Rock’n'Roll Band (1973). Также его партии можно услышать в хитах Mamma Mia, Dancing Queen, Thank You For The Music и Take A Chance On Me, сообщает Aftonbladet.

Ранее участник группы Бьорн Ульвеус заявил, что квартет может никогда больше не появиться на публике.