Участники «Миража» рассказали, кто мог бы сыграть их в сериале о группе

На размышления о сериале артистов натолкнул выходящий на платформе Wink многосерийный проект «Комбинация». В одном из эпизодов истории об одноименном герлз-бэнде появляются «Мираж». Алексей и Екатерина отметили, что на экране совсем не похожи на себя, но «авторы имеют право фантазировать как им угодно».