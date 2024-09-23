Участники «Миража» рассказали, кто мог бы сыграть их в сериале о группе

Желаемых кандидатов на свои роли в возможном сериале о коллективе «Мираж» назвали сами участники группы.
«Я в молодости был такой же дерзкий, несносный и конфликтный», — объяснил свой выбор Горбашов в разговоре с «Газета.Ru». Болдышева же заявила, что актриса Ирина Темичева («Кухня» (2012−2016)) точно справится с задачей, так как занимается пением.
На размышления о сериале артистов натолкнул выходящий на платформе Wink многосерийный проект «Комбинация». В одном из эпизодов истории об одноименном герлз-бэнде появляются «Мираж». Алексей и Екатерина отметили, что на экране совсем не похожи на себя, но «авторы имеют право фантазировать как им угодно».
Горбашов также подтвердил, что на создание коллектива «Комбинация» Александра Шишинина вдохновил концерт «Миража». В сериале роль продюсера исполнил Никита Кологривый.
Ранее Алексей подал в суд на организаторов выступлений экс-вокалистки проекта Маргариты Суханкиной.