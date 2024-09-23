Вадим Самойлов рассказал о своих поездках с концертами в Донбасс

«Ты же не решаешь, ты так чувствуешь», — ответил он на вопрос о том, почему он ездит с концертами в Донбасс.
По его словам, подобные мероприятия нужны для военных, чтобы разгрузить их и помочь снять стресс.
"Нужно периодически возвращать их человеческие эмоции. Считаю, что артист, когда приезжает, должен именно вот это сделать, — добавил Самойлов.
Ранее, в августе, стало известно о том, что рок-музыкант Олег Абрамов, известный под псевдонимом RADIOTAPOK приехал на место базирования российских бойцов в Курской области чтобы сыграть им своим песни. Он исполняемомт песни в жанре heavy metal, однако на фронт ему пришлось взять с собой только акустическую гитару, что не повлияло на качество выступления.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.