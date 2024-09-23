Вадим Самойлов рассказал о своих поездках с концертами в Донбасс

Ранее, в августе, стало известно о том, что рок-музыкант Олег Абрамов, известный под псевдонимом RADIOTAPOK приехал на место базирования российских бойцов в Курской области чтобы сыграть им своим песни. Он исполняемомт песни в жанре heavy metal, однако на фронт ему пришлось взять с собой только акустическую гитару, что не повлияло на качество выступления.