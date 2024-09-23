Российские космонавты вернулись с МКС, установив два мировых рекорда

Российские космонавты установили мировой рекорд по длительности полета по программе МКС — на станции они находились в течение 374 суток. За это время они совершили два выхода в открытый космос, провели научные эксперименты и ремонтные работы.
Олег Кононенко завершил свой пятый полет и провел в космосе суммарно 1111 суток — больше, чем кто-либо, отметили в «Роскосмосе». А для уроженца Новочеркасска Николая Чуба этот полет первый.
Миссия Олега Кононенко и Николая Чуба стартовала 15 сентября 2023 года, когда оба космонавта ступили на борт МКС.