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Российские космонавты вернулись с МКС, установив два мировых рекорда

Космонавты-рекордсмены Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с астронавтом NASA Трейси Дайсон успешно приземлились неподалеку от казахского Жезказгана. Прямую трансляцию спуска челнока «Союз МС-25» проводил «Роскосмос».

Российские космонавты установили мировой рекорд по длительности полета по программе МКС — на станции они находились в течение 374 суток. За это время они совершили два выхода в открытый космос, провели научные эксперименты и ремонтные работы.

Олег Кононенко завершил свой пятый полет и провел в космосе суммарно 1111 суток — больше, чем кто-либо, отметили в «Роскосмосе». А для уроженца Новочеркасска Николая Чуба этот полет первый.

Миссия Олега Кононенко и Николая Чуба стартовала 15 сентября 2023 года, когда оба космонавта ступили на борт МКС.

космос
Роскосмос