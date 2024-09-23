В Балаганске школьник ударил молотком троих одноклассников

Мама пострадавшего рассказала, что ее сын с напавшим на него школьником не дружил, но они общались «всем классом». По словам женщины, Олег, который перевелся в школу всего два года назад, никогда не жаловался на новых одноклассников, наоборот считал класс хорошим. Мать Олега также уточнила, что, когда она спросила у сына, почему Артем первым напал именно на него, мальчик рассказал, что «попался под руку», потому что сидел с краю.