Opeth перенесли релиз альбома The Last Will & Testament на 22 ноября

Причиной переноса стали задержки производства. «Мы стремимся предоставлять максимально качественный продукт, и нам нужно немного больше времени, чтобы финальный релиз соответствовал нашим стандартам», — поделились Opeth в своих соцсетях. По словам артистов, ожидание поклонников «того стоит».