Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Opeth перенесли релиз альбома The Last Will & Testament на 22 ноября

Шведская метал-группа Opeth выпустит свою 14-ю пластинку The Last Will & Testament 22 ноября, а не 11 октября, как планировалось.

Источник: Звук

Шведская метал-группа Opeth выпустит свою 14-ю пластинку The Last Will & Testament 22 ноября, а не 11 октября, как планировалось.

Причиной переноса стали задержки производства. «Мы стремимся предоставлять максимально качественный продукт, и нам нужно немного больше времени, чтобы финальный релиз соответствовал нашим стандартам», — поделились Opeth в своих соцсетях. По словам артистов, ожидание поклонников «того стоит».

Ранее лидер коллектива Микаэль Окерфельдт объяснил концепцию предстоящего лонгплея. Главная тема студийника — сложные и трагичные внутрисемейные отношения.