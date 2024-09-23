Opeth перенесли релиз альбома The Last Will & Testament на 22 ноября

Шведская метал-группа Opeth выпустит свою 14-ю пластинку The Last Will & Testament 22 ноября, а не 11 октября, как планировалось.
Причиной переноса стали задержки производства. «Мы стремимся предоставлять максимально качественный продукт, и нам нужно немного больше времени, чтобы финальный релиз соответствовал нашим стандартам», — поделились Opeth в своих соцсетях. По словам артистов, ожидание поклонников «того стоит».
Ранее лидер коллектива Микаэль Окерфельдт объяснил концепцию предстоящего лонгплея. Главная тема студийника — сложные и трагичные внутрисемейные отношения.