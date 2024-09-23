Лучшие фото 23 сентября

Активистка из племени Патаксо принимает участие в акции протеста против климатического кризиса в бразильском Сан-Паулу.
Женщина сидит на пляже на фоне дыма над южным Ливаном после израильских ударов на фоне продолжающихся приграничных боевых действий между «Хезболлой» и израильскими войсками.
Сторонник бывшего президента Боливии Эво Моралеса бросает камень в сторонников действующего президента Луиса Арсе в Эль-Альто.
Поклонница покойнго Хуана Габриэля в шляпе с его изображением во время выставки в его память на Сокало, главной площади Мехико. Габриэль — один из самых известных мексиканских и вообще испаноязычных музыкантов. За годы карьеры он сочинил более тысячи композиций, продал около 100 миллионов пластинок и провел примерно восемь тысяч концертов по всему миру.
Подводная лодка «Магадан» в порту Владивостока. Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота вернулась к месту базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы. К-331 — советская и российская атомная подводная лодка 971У «Щука-Б». Была построена на судостроительном заводе № 199 имени Ленинского Комсомола, Комсомольск-на-Амуре.
Измайловский вернисаж в Москве. Кремль в Измайлове — культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998—2007 годах поблизости от исторической царской усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество
Фестиваль воздушных змеев в китайском Вэйфане. С 1984 года в китайской провинции Шаньдун ежегодно проводится международный фестиваль воздушных змеев. Город Вэйфан был назван «мировой столицей воздушных змеев».
Выставка уличного художника Бэнкси в Сеуле. Бэнкси получил международное признание благодаря своему отличительному стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати.