Лучшие фото 23 сентября

Поклонница покойнго Хуана Габриэля в шляпе с его изображением во время выставки в его память на Сокало, главной площади Мехико. Габриэль — один из самых известных мексиканских и вообще испаноязычных музыкантов. За годы карьеры он сочинил более тысячи композиций, продал около 100 миллионов пластинок и провел примерно восемь тысяч концертов по всему миру.