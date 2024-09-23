Лариса Долина и ANNA ASTI готовят фит

Лариса Долина призналась, что ее долгожданный дуэт с ANNA ASTI должен появиться к концерту, посвященному 70-летию певицы в сентябре 2025-го. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка отметила, что у Анны «богатое дарование» и она поет «с сердцем» и «любовью». По словам Долиной, она сразу заметила талант девушки.
Звезда уже не раз рассказывала, что готовит совместный трек с Асти. Написанием песни занималась авторская группа молодой исполнительницы.
Ранее Лариса Александровна раскрыла свою главную мотивацию выходить на сцену.