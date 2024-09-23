В России вырастут пенсии у военных пенсионеров и некоторых других категорий граждан

В Социальном фонде напомнили, что в настоящее время такие выплаты получают лица, ухаживающие за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими 80 лет. Они назначаются по заявлению того, кто осуществляет уход. С 2025 года Социальный фонд будет автоматически устанавливать надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всем инвалидам I группы и пенсионерам старше 80 лет. При этом самому пенсионеру не придется никуда обращаться или предоставлять информацию о человеке, который ухаживает за ним.