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The Cure раскрыли дату выхода сингла Alone

Песня войдет в камбэк-альбом британцев Songs of a Lost World.

Источник: Звук

Песня войдет в камбэк-альбом британцев Songs of a Lost World.

Премьера композиции состоится в эфире Мэри Энн Хоббс на BBC Radio 6Music в 12 часов дня по британскому летнему времени (два часа дня по московскому времени). Детали предстоящего лонгплея также будут опубликованы в этот день.

Ранее The Cure в своих соцсетях поделились сниппетом Alone. Судя по фрагменту, сингл отсылает к раннему творчеству коллектива.

Дата релиза грядущей пластинки легенд все еще официально не объявлена, но предполагается, что это случится 1 ноября.

Группа намекает на свое возвращение с 2019 года. В 2022-м вокалист Роберт Смит раскрыл название будущего студийника. Предыдущий полноформатник артистов 4:13 Dream увидел свет в 2008-м.