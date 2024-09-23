Дом красноярской семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления

Следователи допросили родителей четырех погибших от отравления детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Мать и отец рассказали, что в день, когда семья почувствовала себя плохо, дети на завтрак, обед и ужин ели пельмени, родители поужинали курицей с картошкой. Выяснилось также, что в день отравления жилище обрабатывали дихлофосом – в это время дети находились на улице. После обработки помещения женщина начала готовить ужин. При этом, по ее словам, посторонних веществ в блюда она не добавляла.