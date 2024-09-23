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Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы взыскал с артиста Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской за то, что тот назвал ее «попрошайкой» в интервью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Взыскать с Киркорова в пользу Успенской компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Кроме того, суд обязал Киркорова опровергнуть данные сведения, сказанные артистом в адрес Успенской.

Сегодня суд начал рассмотрение иска по существу. Успенская требовала 10 миллионов рублей компенсации и опровержения порочащих ее сведений — в интервью телеканалу «Муз-ТВ» Киркоров назвал певицу «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки».

Ранее Замоскворецкий райсуд рассмотрел иск Киркорова к Успенской, поданный из-за ее слов о «женоненавистнике» в интервью журналистке Алене Жигаловой. Суд частично удовлетворил иск на 10 миллионов рублей, взыскав с Успенской около 280 тысяч рублей и обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.

Таганский суд Москвы рассматривал иск три с лишним часа. Сторона Киркорова заявила, что исковые требования они не признают и считают их незаконными. «Иск (Успенской — ред.) придуман и подан как ответная реакция на исковое заявление Киркорова», — сказал представитель артиста. Сам певец в суд не явился.

Успенская хотела отсудить у Киркорова сумму в 10 миллионов рублей и чтобы тот опроверг сказанные о ней порочащие сведения.