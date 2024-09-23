Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской

«Взыскать с Киркорова в пользу Успенской компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — огласила решение судья.
Кроме того, суд обязал Киркорова опровергнуть данные сведения, сказанные артистом в адрес Успенской.
Сегодня суд начал рассмотрение иска по существу. Успенская требовала 10 миллионов рублей компенсации и опровержения порочащих ее сведений — в интервью телеканалу «Муз-ТВ» Киркоров назвал певицу «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки».
Ранее Замоскворецкий райсуд рассмотрел иск Киркорова к Успенской, поданный из-за ее слов о «женоненавистнике» в интервью журналистке Алене Жигаловой. Суд частично удовлетворил иск на 10 миллионов рублей, взыскав с Успенской около 280 тысяч рублей и обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.
Таганский суд Москвы рассматривал иск три с лишним часа. Сторона Киркорова заявила, что исковые требования они не признают и считают их незаконными. «Иск (Успенской — ред.) придуман и подан как ответная реакция на исковое заявление Киркорова», — сказал представитель артиста. Сам певец в суд не явился.
Успенская хотела отсудить у Киркорова сумму в 10 миллионов рублей и чтобы тот опроверг сказанные о ней порочащие сведения.