Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской

Таганский суд Москвы рассматривал иск три с лишним часа. Сторона Киркорова заявила, что исковые требования они не признают и считают их незаконными. «Иск (Успенской — ред.) придуман и подан как ответная реакция на исковое заявление Киркорова», — сказал представитель артиста. Сам певец в суд не явился.