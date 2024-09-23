Звезда «Очень странных дел» объяснил, почему Slipknot поразили его в детстве

Британский актер и музыкант, более всего известный по сериалу «Очень странные дела» (2016-…) и саге «Сумерки» (2008−2012), уточнил, что в юности поначалу обратил внимание на визуальную эстетику группы.
«Именно маски и слухи познакомили меня со Slipknot», — поделился артист в номере Metal Hammer, посвященном 25-му юбилею одноименного дебютника американцев. По словам Джейми, в его окружении бытовали легенды, будто участники коллектива убивают всех, кто увидит их вне сценического образа.
Бауэр добавил, что, услышав первый альбом металистов, был впечатлен еще больше. По его мнению, музыку группы делает выдающейся ее неидеальность.
В апреле исполнитель основал собственную дэткор-команду BloodMagic.