Звезда «Очень странных дел» объяснил, почему Slipknot поразили его в детстве

«Именно маски и слухи познакомили меня со Slipknot», — поделился артист в номере Metal Hammer, посвященном 25-му юбилею одноименного дебютника американцев. По словам Джейми, в его окружении бытовали легенды, будто участники коллектива убивают всех, кто увидит их вне сценического образа.