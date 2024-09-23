Дуров заявил о возможности передачи властям номеров телефонов пользователей Telegram

Telegram теперь сможет раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Ранее СМИ сообщали, что платформа уже начала отвечать на запросы французских властей и предоставила Национальной полиции материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых. При этом в 2018 году, после того как Дуров отказался сотрудничать с российскими властями после теракта в Петербурге, он заявил, что мессенджер не будет выдавать личные данные пользователей государственным органам.