Против разгромившего могилу Маслякова возбудили уголовное дело

«[Спросила]: “Где тут у вас могила Фриске, на которой можно парня приворожить?” Мы подумали, что сумасшедшая какая-то, а она рассказала, что из Тулы ради этого приехала, показала даже инструкцию, что делать надо, там сказано, что как собранный снег растает, надо его в суп добавить парню. Мы эту девушку назад в Тулу и выпроводили, а потом вспомнили, что правда ведь — каждую зиму приходят и раскидывают лепестки», — рассказал он.