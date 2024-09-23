Британская рок-группа The Cure анонсировала выход первой за 16 лет песни

На странице в социальной сети X (бывш. Twitter) говорится, что композиция выйдет 26 сентября, первыми в 12:00 (14:00 мск) ее смогут оценить слушатели британской радиостанции Би-би-си.
Пост в социальной сети группы сопровождается 20-секундным отрывком из песни.
Британская газета The Guardian назвала композицию Alone симфонической балладой, которая выходит в преддверии нового альбома Songs of a Lost World, над которой группа работала несколько лет.
Последним альбомом The Cure был записанный в 2008 году 4:13 Dream.
Ранее, 5 сентября, американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента смерти вокалиста группы Честера Беннингтона в 2017 году. Альбом назван From Zero («С нуля»), релиз назначен на 15 ноября. На сайте группы анонсировано мировое турне.