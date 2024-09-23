Жена музыканта Сергея Шнурова Ольга подала на развод

За четыре года брака у Шнуровых родились двое детей — сын в 2021 году и второй ребенок в 2022-м (пол супруги не раскрывали). Музыкант не показывал младших наследников и практически не комментировал их появление. Только на пресс-конференции в 2022 году он признался, что «в пандемию делал детей и очень успешно с этим справился», писало издание «7 дней».