Эксперт рассказал, какие данные Telegram может передавать властям

Данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут передать властям при поступлении обоснованных запросов, сообщил ранее основатель мессенджера Павел Дуров.
«Если для удаления нелегального контента достаточно настроить соответствующие фильтры, то с персональными данными потенциальных преступников дело обстоит сложнее. Практически все аккаунты, используемые для незаконных деяний, зарегистрированы на подставные сим-карты. При всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере и, возможно, о примерном местонахождении абонента», — сказал Хаминский.
По его мнению, этих сведений будет недостаточно для компетентных органов. Эксперт предположил, что при очередном обновлении приложения на пользовательские устройства станут подгружать специальные файлы которые начнут собирать значительно большую информацию о пользователях мессенджера.
«Но помимо технических имеется еще ряд юридических проблем. В тех случаях, когда в иностранном государстве, чьи спецслужбы запрашивают информацию, имеется представительство Telegram, ответ за запрос исполняется в соответствии с местным законодательством. Но если такого представительства нет, то напрямую запрашивать администрацию мессенджера недопустимо. Нужно направить запрос в министерство юстиции своей страны, Затем минюст посылает ходатайство коллегам из страны, где расположена штаб-квартира Telegram или его региональный офис. И только потом запрос поступает на рассмотрение администрации мессенджера», — отметил Хаминский.
По словам эксперта, другая проблема может заключатся в том, что национальные законодательства имеют разные подходы к объему передаваемых персональных данных, а также в отсутствии межгосударственного соглашения об оказании правовой помощи.
«В результате заявления Дурова рискуют оказаться лишь пустыми обещаниями. И как в такой ситуации поступят органы, от решения которых зависит личная свобода основателя Telegram, предсказать невозможно», — подчеркнул он.