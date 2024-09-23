Эксперт рассказал, какие данные Telegram может передавать властям

«Но помимо технических имеется еще ряд юридических проблем. В тех случаях, когда в иностранном государстве, чьи спецслужбы запрашивают информацию, имеется представительство Telegram, ответ за запрос исполняется в соответствии с местным законодательством. Но если такого представительства нет, то напрямую запрашивать администрацию мессенджера недопустимо. Нужно направить запрос в министерство юстиции своей страны, Затем минюст посылает ходатайство коллегам из страны, где расположена штаб-квартира Telegram или его региональный офис. И только потом запрос поступает на рассмотрение администрации мессенджера», — отметил Хаминский.