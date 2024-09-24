Как избежать аварии на стыке летнего и осеннего сезонов?

Осенняя погода и плохая видимость обязывают нас учитывать удлинённый тормозной путь. На скорости 40 км/ч тормозной путь легкового автомобиля и так составляет 15 метров. На скорости в 60 км/ч он увеличивается уже в два раза. На скользкой дороге он способен увеличиться ещё в 1,5−2 раза, поэтому держите дистанцию с другими машинами на полосе и оставляйте себе запас для торможения. Запоминаем: скорость движения на осенней дороге должна подчиняться не только дорожным знакам и ПДД (это само собой разумеется), но и здравому смыслу — дорожным условиям и видимости. Старайтесь в осенний сезон ездить медленнее, это поможет избежать резких торможений. Помните: знаки и комплексы фотовидеофиксации на дорогах установлены не просто так, а чтобы ещё раз напомнить водителям о дисциплине и внимательности за рулём. К слову, у водителей иногда возникает вопрос относительно нарушения дорожной разметки именно в осенне-зимний период, когда эту самую разметку невозможно увидеть из-за листьев или снега. Как камера может определить, что водитель нарушил?