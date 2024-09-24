Неутомимый мститель: «Граф Монте-Кристо» подвинул «Лунтика»

Первый полнометражный мультфильм про Лунтика, державшийся в топе уже три недели, уступил пальму первенства «Графу Монте-Кристо». Третье место — у сатирического хоррора «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли. Комедия «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой совсем чуть-чуть отстает от него с 26 млн. «Известия» — об итогах проката минувших выходных.
Мститель печального образа Монте-Кристо в исполнении Пьера Нинэ покоряет российские экраны с прибылью в 56 млн рублей. Большой роман Александра Дюма — отца про любовь и месть экранизировался множество раз, в том числе и в СССР. Трехсерийный советско-французский телефильм «Узник замка Иф» был снят режиссером «Трех мушкетеров» Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем. Любопытно, что Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт, авторы новой версии истории про Монте-Кристо, тоже имеют отношение к «Трем мушкетерам»: две части похождений верных и бесстрашных друзей с Венсаном Касселем и Романом Дюрисом были поставлены по их сценарию. «Граф Монте-Кристо» не отпугнул зрителей солидным, почти трехчасовым хронометражем — видимо, зрители соскучились по масштабному костюмному кино, да еще и поставленному по классике.
— Картина впечатляет своим размахом, не зря «Граф Монте-Кристо» официально стал самым дорогим французским фильмом этого года, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Создатели пытались сделать фильм ближе и понятнее и молодой аудитории — особняк графа напоминает логово Бэтмена, а сам Монте-Кристо меняет обличья и маски, как Итан Хант из фильма «Миссия невыполнима». Такое смешение классического материала с современными, понятными для молодого зрителя элементами обеспечило картине первую строчку бокс-офиса.
«Лунтик» спустился на второе место, собрав за три недели внушительные 360 млн рублей. А третье место занял эпатажный феминистский хоррор «Субстанция», получивший в Каннах приз за сценарий. Главные роли исполнили Деми Мур и Маргарет Куолли, и их актерское бесстрашие вызывает восхищение. История уже не очень молодой ведущей телешоу, которая превращается в юную красотку благодаря волшебному препарату, поначалу похожа на сатирическую комедию, но вскоре оборачивается хоррором с отталкивающими телесными трансформациями и обилием крови. Кстати, дебют режиссера Корали Фаржа «Выжившая» о жертве, которая жестоко мстит своим обидчикам, тоже отличался особой брутальностью. Но зрителей разворачивающиеся на экране ужасы не отпугнули, а скорее наоборот — за первый уикенд фильм собрал 27 млн рублей. Правда, до успеха «Собирателя душ» с Николасом Кейджем и его 121 млн в первый уикенд «Субстанции» далеко.
— Действительно, на первый взгляд картина не рассчитана на массового зрителя и местами шокирует. Однако в последнее время можно проследить тренд на успех авторских хорроров. Плюс отличные актерские работы Деми Мур и Маргарет Куолли привлекли дополнительную аудиторию, — объяснила Ольга Зинякова.
На 700 тыс. рублей от «Субстанции» отстает еще одна новинка, на этот раз российская. В фантастической комедии «Маме снова 17» рассказывается о беременной девушке, которая вдруг просыпается в своем теле, повзрослевшем на 19 лет. Прежде всего, это отличная возможность для Светланы Ходченковой вновь проявить себя в смешном амплуа после нескольких частей «Любви в большом городе» и ромкома «Любит не любит». По словам Ольги Зиняковой, этот жанр и тема обмена телами стабильно пользуется популярностью у кинозрителя, а благодаря присутствию в касте Ходченковой и Константина Крюкова комедия смогла привлечь более широкую аудиторию и закрепиться на четвертом месте бокс-офиса.
Почти что столько же собрал «Хеллбой: проклятие горбуна» режиссера Брайана Тейлора («Адреналин», «Геймер»). Это уже четвертый фильм франшизы, на этот раз без звезд в актерском составе, где харизматичный герой борется с сектой ведьм и ее лидером-горбуном. Сценаристом выступил автор оригинального комикса Майк Миньола, который был недоволен всеми предыдущими экранизациями и решил сам показать всем класс. Критики ругают «Хеллбоя: Проклятие горбуна» прежде всего за невыразительный сценарий и дешевизну спецэффектов, но посетителей кинотеатров притягивают название и знакомая красная физиономия со спиленными рогами.
Шестое место — у короткого метра «Неприметная история», который обычно прикрепляется к неофициальным голливудским релизам в формате предсеансового обслуживания. А комедийный экшен «Игра киллера» с Дэвидом Батистой и Софией Бутеллой, неплохо стартовавший на прошлой неделе, переместился со второго места сразу на седьмое. Замыкают десятку «Через Москву», еще один короткий метр из «предсеансового обслуживания», и корейский хоррор «Астрал. Шепот мертвых 2». Про последний стоит добавить, что он не имеет никакого отношения к индонезийскому фильму, получившему в российском прокате название «Астрал. Шепот мертвых». Очевидно, названием «Астрал» по-прежнему можно заманить зрителей в кино.