Неутомимый мститель: «Граф Монте-Кристо» подвинул «Лунтика»

«Лунтик» спустился на второе место, собрав за три недели внушительные 360 млн рублей. А третье место занял эпатажный феминистский хоррор «Субстанция», получивший в Каннах приз за сценарий. Главные роли исполнили Деми Мур и Маргарет Куолли, и их актерское бесстрашие вызывает восхищение. История уже не очень молодой ведущей телешоу, которая превращается в юную красотку благодаря волшебному препарату, поначалу похожа на сатирическую комедию, но вскоре оборачивается хоррором с отталкивающими телесными трансформациями и обилием крови. Кстати, дебют режиссера Корали Фаржа «Выжившая» о жертве, которая жестоко мстит своим обидчикам, тоже отличался особой брутальностью. Но зрителей разворачивающиеся на экране ужасы не отпугнули, а скорее наоборот — за первый уикенд фильм собрал 27 млн рублей. Правда, до успеха «Собирателя душ» с Николасом Кейджем и его 121 млн в первый уикенд «Субстанции» далеко.