Желает всего хорошего: «Известия» публикуют райдер рэпера-скандалиста 6ix9ine для концерта в РФ

Американский рэпер Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября на площадке «МТС Live Hall», стоимость билетов на концерт начинается от 5 тыс. рублей. «Известия» достали райдер одного из самых скандальных хип-хоп исполнителей, проходившего по делу о педофилии. Среди его требований — гримерная, переоборудованная в комнату с коврами, дорогие свечи, банкетный стол с премиальным алкоголем и жевательный мармелад в виде мишек Haribo на закуску. С последним требованием может отказаться тяжелее всего: производитель покинул Россию в 2022 году.
Свой предстоящий российский концерт Tekashi 6ix9ine (настоящее имя Даниэль Эрнандес) анонсировал, записав видеосообщение, которое разлетелось по социальным сетям 18 сентября. Выступление состоится 19 октября в столичном концертном зале «МТС Live Hall», рассчитанном на 3,7 тыс. человек. Приезд Tekashi 6ix9ine «Известиям» подтвердили в агентстве, организующем концерт. Оно же привозило в Россию рэп-группу из США Onyx.
— Я привожу иностранных артистов в Россию последние пять лет. Что касается Tekashi 6ix9ine, то я привозил его уже в Россию, он действительно любит своих фанатов. Его не останавливают все преграды в виде санкций или взаимоотношений на политическом уровне, они едут сюда, потому что им действительно интересна наша страна, — сказал генеральный директор агентства Игорь Логачев.
По его словам, глобальных усилий, чтобы привезти американскую звезду в Россию, ему не прилагать не пришлось, при этом конкретную сумму организатор не назвал. «Известия» раздобыли райдер 6ix9ine, насчитывающий 10 страниц.
Любопытнее остальных оказалась бытовая часть документа, именно здесь обычно прописаны все капризы звезд: где-то персоналу нельзя вступать в личный контакт с артистом, а кто-то требует сорт вина определенной выдержки. Технические райдеры иностранных знаменитостей обычно на порядок требовательнее и сложнее.
Для организации поездок по Москве Эрнандес запросил четырех местных водителей, которые отлично ориентируются в городе. В США и Латинской Америке рэпер передвигается на пуленепробиваемых черных новых Cadillac Escalade с тонированными стеклами или аналогичных внедорожниках. Для европейских концертов 6ix9ine требует предоставить четыре Mercedes-Benz классов V/Viano/Vito, также с тонированными стеклами. Для всех остальных локаций марки машины обговариваются отдельно с менеджером тура. Перемещаться по Москве Tekashi 6ix9ine также будет в сопровождении службы безопасности.
Согласно документу, тур-менеджер 6ix9ine или его представитель «имеет единоличное и абсолютное право руководить местным персоналом, профсоюзными бригадами, местной службой безопасности, персоналом объекта и эксплуатацией всего светового и звукового оборудования и любого другого производственного оборудования во время любых проверок звука, репетиций и каждого запланированного здесь выступления». В райдере четко прописано, что употребление алкоголя и запрещенных наркотических средств, оскорбительная или непристойная лексика не допускаются в течение дня концерта. В противном случае персонал выгонят.
— Представители артиста имеют исключительный творческий контроль во всех аспектах и во всех деталях, касающихся выступления Tekashi 6ix9ine, — указано в райдере.
Еще одно из ключевых технических требований музыканта — он не должен быть заметен зрителям за кулисами. Tekashi 6ix9ine не будет проходить через общие зоны, чтобы попасть на сцену, организаторов просят быть готовыми к тому, что для этого придется использовать переносные тентовые тоннели. Во время нахождения рэпера на площадке представители службы безопасности должны находиться перед сценой, у каждого проема, через который можно попасть за кулисы, а у каждой двери гримерки должно стоять сразу по два охранника.
Концерт Tekashi 6ix9ine продлится примерно час, включая выходы на бис. Для своего выступления рэпер просит одну большую, чистую, удобную и отдельную гримерную с запирающимися дверьми и ковровым покрытием по всему полу. Зеркала должны быть в полный рост, а все шкафчики и трубы задрапированы. В свою гримерку рэпер требует также несколько диванов. Подчеркивается, что всё должно быть «обставлено удобно и со вкусом». Вероятно, именно поэтому в следующем пункте указано наличие четырех свечей Diptyque в ароматах Jasmine и Baies. Стоимость одной составляет приблизительно 6,8 тыс. рублей.
Ужинать музыкант будет там же, при этом за банкетный стол сядут 40 человек из его команды. Обязательное условие по питанию — никакого фаст-фуда или блюд навынос. Среди алкогольных напитков — по три бутылки шампанского Moët и Moët Rosé, а также пять бутылок текилы Don Julio 1942. Закусывать Tekashi 6ix9ine, видимо, будет мармеладом. Певец требует предоставить ему по четыре упаковки мермелада Hairdo Starmix и Haribo Kids Mix и набор шоколадных конфет премиум качества.
Татуированное лицо, цветные пряди и радужные грилзы. Яркий и провокационный образ вкупе с такой же музыкой сделали Tekashi 6ix9ine одним из самых известных молодых рэп-исполнителей. Но несмотря на фиты с Ники Минаж и популярный дебютный трэк Gummo (у клипа свыше 450 млн просмотров на YouTube), куда больше, чем музыкой, 28-летний Tekashi 6ix9ine известен в СМИ громкими скандалами.
Несколько лет назад рэпер стал фигурантом федерального уголовного дела — ему грозило около 50 лет тюрьмы за связи с гангстерской группировкой Nine Trey. Те были причастны к рэкету, покушениям и незаконному обороту наркотиков. Рэпер быстро осознал, как шатко его положение, поэтому пошел на сделку со следствием и сдал бывших покровителей. В итоге его тюремный срок сократился до реальных двух лет, а в рэп-индустрии за ним закрепилось прозвище «крыса».
Не забывают напоминать музыканту и о судебном разбирательстве по поводу совращения несовершеннолетней. В 2015 году 6ix9ine опубликовал записи секса с 13-летней девочкой в Гарлеме, которую перед этим накачали алкоголем и наркотиками. Музыканта арестовали, но срок он так и не получил — смог отделаться условным заключением. Последний раз его арестовывали в январе 2024 года, 6ix9ine обвинили в домашнем насилии на территории Доминиканской Республики.
Свой первый концерт в России рэпер дал в 2018 году. Правда, запомнился приезд Tekashi 6ix9ine тем, что во время шоу на сцену забрался один из посетителей и ударил музыканта в лицо. Как позже выяснилось, «за Чиф Кифа». Что произошло между условными коллегами по американской рэп-сцене и за что мстят фанаты последнего, остается только гадать. Следующий российский концерт 6ix9ine в 2021 году не состоялся из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году он выступил в клубе Adrenalin Stadium (ныне VK Stadium) вместо отмененного хип-хоп фестиваля Banger Fest и прогулялся по Красной площади.
Организаторы октябрьского московского концерта обещают, что ничего провокационного на сцене не будет, а пребывание 6ix9ine в России пройдет «очень культурно» — в планах у Force Events привоз еще нескольких известных артистов.