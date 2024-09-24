Желает всего хорошего: «Известия» публикуют райдер рэпера-скандалиста 6ix9ine для концерта в РФ

Еще одно из ключевых технических требований музыканта — он не должен быть заметен зрителям за кулисами. Tekashi 6ix9ine не будет проходить через общие зоны, чтобы попасть на сцену, организаторов просят быть готовыми к тому, что для этого придется использовать переносные тентовые тоннели. Во время нахождения рэпера на площадке представители службы безопасности должны находиться перед сценой, у каждого проема, через который можно попасть за кулисы, а у каждой двери гримерки должно стоять сразу по два охранника.