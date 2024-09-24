Мир продолжает больше инвестировать в разрушение природы, чем в сохранение

Так вот, в прошлом году страны со средним и низким уровнем дохода (куда входят Индия, Узбекистан, Непал) направили 74,7 млрд долларов на климатическую повестку, из них 67% было направлено на смягчение последствий изменения климата, а 33% — на адаптацию. Больше всего в этих странах тратили на инвестиции, в том числе в энергоэффективность, транспорт и другие объекты инфраструктуры, а также на финансирование «зеленой» политики.