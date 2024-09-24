Эксперт Кусков о решении Дурова: Число пользователей Telegram вряд ли уменьшится

Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности: теперь он сможет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей, нарушивших правила мессенджера, по обоснованным юридическим запросам соответствующих органов. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.
По его словам, эта мера в первую очередь была принята для удержания злоумышленников от злоупотребления поиском сервиса, который они использовали для продажи нелегальных товаров. Новые правила должны отпугнуть преступников.
«Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения незаконных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», — написал Дуров в своем канале.
Он также добавил, что за последние несколько недель команда модераторов при помощи искусственного интеллекта сделала поиск намного безопаснее. Весь выявленный проблемный контент здесь больше недоступен.
По мнению генерального директора ИАА TelecomDaily Дениса Кускова, это достаточно взвешенное решение, поскольку всегда необходимо делиться информацией о тех, кто совершает противоправные деяния.
При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что это не новые правила — мессенджер и ранее «всегда и безоговорочно» выдавал подобную информацию властям тех стран, которые запрашивали данные о преступниках.
«Другое дело, что доказать надо было, что такой-то человек делает это и это. В этом плане сейчас Telegram более охотно делится информацией», — уточнил он. Муртазин также добавил, что после всех скандалов, связанных с задержанием Дурова, объем таких запросов вырос.
Говоря о будущем мессенджера, Кусков сказал, что с введением новых мер количество пользователей Telegram вряд ли уменьшится, потому что большая часть из них все-таки добропорядочные граждане.