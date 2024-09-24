РТРС: На телеэкранах в октябре возможны помехи из-за солнечной интерференции

По словам специалистов, внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране — это очень короткое солнечное воздействие, которое само пройдет. Если же прием не восстановился, то достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку, либо заново запустить автопоиск телеканалов в меню.