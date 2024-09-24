РТРС: На телеэкранах в октябре возможны помехи из-за солнечной интерференции

В России из-за солнечной интерференции в октябре начнутся помехи на телеэкранах, предупредили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Отмечается, что 27 сентября в нашей стране начинается солнечная интерференция — сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. Оно продлится до 21 октября, не более двух недель в разных регионах РФ, передает РИА Новости.
Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника.
«Если заглушит, то на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи, их продолжительность — от нескольких секунд до 22 минут в сутки», — отметили в РТРС.
По словам специалистов, внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране — это очень короткое солнечное воздействие, которое само пройдет. Если же прием не восстановился, то достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку, либо заново запустить автопоиск телеканалов в меню.
В начале сентября сообщалось, что уровень запасенной в Солнце энергии (индекс солнечного цикла) достиг практически рекордных для XXI века значений вопреки прогнозам. Среднее значение индекса в августе составило 215,5. Это абсолютный рекорд для текущего 25-го и предыдущего 24-го солнечного цикла, максимум которого пришелся на 2012−2014 годы.