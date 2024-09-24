Дуда напомнил о сотрудничестве Украины с Гитлером и участии в Холокосте

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину. По его словам, все, чем его страна сейчас может помочь — так это вернуть на Украину уклонистов. Кроме того, в Польше можно подготовить еще пару украинских бригад, отметил Сикорский.