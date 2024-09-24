Дуда напомнил о сотрудничестве Украины с Гитлером и участии в Холокосте

Президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте.
Выступая в эфире телеканала Polsat, политик отметил, что поиски взаимопонимания с Польшей во всех трудных вопросах, включая исторические, в интересах Украины.
«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — цитирует РИА Новости Дуду.
По его словам, это не только вопрос Волынской резни, это также вопрос подразделений СС, в которых служили украинцы.
«Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером», — заявил Дуда, напомнив и об участии Украины в Холокосте.
Много есть очень трудных тем для Украины, подчеркнул польский политик.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину. По его словам, все, чем его страна сейчас может помочь — так это вернуть на Украину уклонистов. Кроме того, в Польше можно подготовить еще пару украинских бригад, отметил Сикорский.