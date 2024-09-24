Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуда напомнил о сотрудничестве Украины с Гитлером и участии в Холокосте

Источник: Российская газета

Президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте.

Выступая в эфире телеканала Polsat, политик отметил, что поиски взаимопонимания с Польшей во всех трудных вопросах, включая исторические, в интересах Украины.

«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — цитирует РИА Новости Дуду.

По его словам, это не только вопрос Волынской резни, это также вопрос подразделений СС, в которых служили украинцы.

«Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером», — заявил Дуда, напомнив и об участии Украины в Холокосте.

Много есть очень трудных тем для Украины, подчеркнул польский политик.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину. По его словам, все, чем его страна сейчас может помочь — так это вернуть на Украину уклонистов. Кроме того, в Польше можно подготовить еще пару украинских бригад, отметил Сикорский.